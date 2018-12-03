У северчанина нашли более килограмма «синтетики»

Томский Обзор / Фото: 4 декабря 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Полицейские задержали 23-летнего уроженца Северска, подозреваемого в сбыте крупной партии наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе обысков полицейские изъяли у задержанного более килограмма синтетических наркотических средств, что является особо крупным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь молодому человеку грозит до двадцати пяти лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.

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