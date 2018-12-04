Животных зоопарка Северска в мороз прячут на ночь в домики и дробят пищу, чтобы она не замерзла

Сотрудники природного парка Северска (Томская область) в связи с установившимися в регионе 30-градусными морозами приняли ряд мер для комфорта животных, живучих в уличных вольерах, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заведующую зоологической и ветеринарной частью зоопарка Светлану Мишину.

«В целом живущие на улице животные нормально переносят морозы, но мы им помогаем легче перенести тяжелые температуры. Например, для плотоядных мы увеличиваем количество приемов пищи, но с меньшими порциями, чтобы она не замерзла — тигр Лотос просто не будет есть замерзший кусок мяса», — сказала Светлана Мишина.

По ее словам, еще до похолодания домики уличных животных утеплили, некоторых копытных на ночь в сильный мороз не выпускают.

«Остальные себя чувствуют нормально, но стараются поменьше двигаться, чтобы сохранить энергию, а белый медведь Уд еще прикрывает лапой носик», — отметила Светлана Мишина.

Она добавила, что в зоопарке зимой в уличных вольерах проживают около сотни животных, а теплолюбивых обитателей переселили в помещения зверинца еще до начала холодного времени года.

Как сообщалось, синоптики прогнозируют 4–6 декабря в Томской области морозы до минус 48 градусов.

Во вторник в Томске столбик термометра опустился до минус 32 градусов.

Северский природный парк начал свою работу в 1967 году. В настоящее время коллекция животных зоопарка насчитывает около 1,7 тыс. особей, относящихся к 200 видам.

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