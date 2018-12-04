За неделю в Томске от мороза пострадали 11 человек

4 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Область здоровья

За прошедшую неделю в Томске 11 человек пострадали от морозов. Детей среди них нет, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

В стационары города бригадами «скорой помощи» были доставлены 9 человек , из них 4 с диагнозом «общее переохлаждение организма», 5 с обморожениями. Еще двое самостоятельно обратились в травмпункты с обморожениями, им была оказана необходимая помощь, в госпитализации они не нуждались.

Медики напоминают, что в морозные дни нужно как можно меньше находиться на холодном воздухе, носить свободную, в несколько слоев, одежду, не игнорировать тревожные сигналы собственного организма и первые признаки обморожения у окружающих.

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