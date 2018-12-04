В томском ТЮЗе стартует конкурс новогодних игрушек

Томский Обзор / Фото: 4 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

В этом году принять участие в конкурсе сможет любой желающий: нужно принести подделку размером от 15 до 40 сантиметров в период с 10-го по 15 декабря на вахту театра.

Все работы будут оцениваться добрым и справедливым жюри. От одного участника принимается одна игрушка, от организации — не более трёх.

«Конкурс пользуется огромной популярностью среди детишек начальных классов и детских садов. В среднем ежегодно участники приносят порядка 600-700 работ. Из-за такого колоссального количества подделок в этом году мы ввели ограничение: один участник — одна игрушка, так как раньше приносили по несколько штук каждый», — рассказывает специалист по связи с общественностью томского ТЮЗа Евгения Иванова. Она также отметила, что прошлогодние игрушки хранят в театре и используют некоторые из них, если они подходят под формат оформления.

К игрушке необходимо приложить «визитную карточку», на которой нужно указать:

название игрушки;

имя автора;

контактный телефон (если указан номер родителя или педагога, указать ФИО);

если работа представляет учреждение или детскую организацию, необходимо указать название организации и ФИО руководителя/ответственного лица.

Эту же информацию нужно прислать в заявке на адрес: snejniy-ded@mail.ru с пометкой «Конкурс игрушек — 2019» и фотографией работы, принимающей участие в конкурсе.

Итоги конкурса будут подведены 28 декабря. Победители получат памятные призы.

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