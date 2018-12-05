Позаботиться о своём здоровье жителям Томской области поможет Интернет-портал GOSUSLUGI.RU

У здорового человека тысяча желаний, а у больного только одно – восстановить здоровье. Трудно не согласиться с этой древней мудростью. Но чтобы получить необходимое лечение, порой приходится часами выстаивать в очередях, несмотря на плохое самочувствие. А для людей с ограниченными возможностями бывают необходимы путёвки на санаторно-курортное лечение и дорогие лекарства. Достать их тоже не всегда просто.

Портал gosuslugi.ru позаботился о том, чтобы восстановление и поддержание здоровья проходило без бюрократической суеты. Для получения необходимой услуги жителям Томской области достаточно подать электронное заявление на портале gosuslugi.ru. Сделать это можно через специальный раздел «Моё здоровье», который расположен во вкладке «Категории услуг».

Записаться на приём к врачу возможно за пару кликов – для этого на портале gosuslugi.ru существует соответствующий раздел «Запись к врачу». Жителям Томской области нужно только зарегистрироваться на портале, найти этот раздел, выбрать поликлинику и заполнить электронную форму заявления. Статус заявления отслеживается в Личном кабинете пользователя, куда приходят все уведомления. Можно записаться самому, а можно записать другого человека. Достаточно просто ввести его ФИО, дату рождения, номер полиса ОМС и СНИЛС.

Также портал gosuslugi.ru предлагает несколько специальных услуг для людей с ограниченными возможностями. Так, теперь на портале можно подать электронное заявление на путёвку в санаторий. Чтобы получить эту услугу, нужно зайти во вкладку «Жизненные ситуации», открыть раздел «Инвалидность» и пройти по ссылке «Получение путёвки на санаторно-курортное лечение». Здесь томичи найдут подробное описание самой услуги, её регламент и перечень документов, которые нужно подать. Заявление заполняется по простому шаблону, все документы прикрепляются в электронном виде – получить путёвку в санаторий теперь можно, не выходя из дома.

Компенсировать расходы на приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода люди с ограниченными физическими возможностями могут с помощью портала gosuslugi.ru. Нужно лишь выбрать, на какие именно затраты требуется компенсация, заполнить электронное заявление и прикрепить необходимые документы. Всё это доступно по ссылке «Социальная помощь инвалидам» раздела «Инвалидность».

Почувствовать себя сильным и бодрым не так уж сложно – главное всегда поддерживать свой организм, а в случае болезни вовремя принимать необходимые меры. С порталом gosuslugi.ru делать это стало ещё удобнее и проще.

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