Арт-ярмарка может появиться рядом с катком в переулке Томском

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2018 // Фото: Vk.com/official_tomsk

В переулке Томском может появиться творческая ярмарка мастеров и художников. Варианты того, что еще можно разместить в этой пешеходной зоне, помимо катка зимой, сейчас прорабатывает администрация Томска.

Организация движения транспорта и пешеходов в переулке стала одним из вопросов заседания городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в мэрии города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Председатель комитета градостроительства Анастасия Караваева сообщила, что создание круглогодичной зоны отдыха на этой площадке не противоречит градостроительному законодательству. Приглашенные на заседание комиссии томичи подтвердили, что в центре города необходимо пространство без автомобилей, где можно кататься на велосипедах, сегвеях, гироскутерах, погулять с детьми или отдохнуть.

Напомним, до проведения ремонта участок улично-дорожной сети в пер. Томском использовался как проезд с пр. Ленина на ул. Советская и как автомобильная парковка. Зимой 2017 года здесь впервые был обустроен ледяной каток с праздничной иллюминацией. В марте 2018 года томичи в числе четырех общественных пространств для благоустройства на средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» назвали участок пер. Томского. После этого переулок перестал быть проездным, там появилось специальное покрытие и возможности для организации пешеходной зоны.

Члены комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения поддержали создание в пер. Томском пешеходного пространства.

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