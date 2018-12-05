Томичи поддержали создание в центре города пешеходной зоны с арт-пространством

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2018 // Фото: Vk.com/official_tomsk

Накануне в администрации Томска состоялось заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Одним из вопросов встречи стала организация движения транспорта и пешеходов в пер.Томский, где в благоустроительный сезон 2018 года было создано новое общественное пространство, сообщает пресс-служба мэрии.

До проведения ремонта участок улично-дорожной сети в пер. Томском использовался как проезд с пр. Ленина на ул. Советская и как автомобильная парковка. Зимой 2017 года здесь впервые был обустроен ледяной каток с праздничной иллюминацией. В марте 2018 года томичи в числе четырех общественных пространств для благоустройства на средства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» назвали участок пер. Томского.

Летом территория переулка значительно изменила свой облик. Здесь была выложена декоративная тротуарная плитка, установлен гранитный бортовой камень, поребрики, парковочные ограничители, обустроен газон и была высажена «живая» изгородь из саженцев спиреи. Кроме того, в переулке модернизировали систему уличного освещения. В целом было создано комфортное современное и многофункциональное пространство.

В сентябре во время празднования Дня томича и Дня маленького томича, когда в пер. Томский был закрыт для движения автомобилей. Здесь были организованы праздничная торговля, фотозоны, концертная площадка. После этого горожане выступили с инициативой создания здесь пешеходного пространства.

Как сообщил начальник городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев, в рамках создания общественного пространства вблизи пл. Новособорная была использована крупноразмерная плитка с гранитной крошкой. Это покрытие не предназначено для транзитного движения транспорта. Само же пространство может стать площадкой для проведения городских праздников. Сегодня администрация прорабатывает варианты, что можно разместить в пер. Томском, помимо катка зимой. Так, здесь может появиться творческая ярмарка мастеров и художников.

В свою очередь председатель комитета градостроительства Анастасия Караваева подчеркнула, что создание круглогодичной зоны отдыха не противоречит градостроительному законодательству. Согласно нормативам строительства, в улично-дорожной сети города предусмотрено выделение пешеходных зон.

Приглашенные на заседание комиссии активные томичи подтвердили, что в центре города необходимо такое пространство без автомобилей, где можно, помимо всего, кататься на велосипедах, сигвеях, гироскутерах, погулять с детьми или отдохнуть, как и на всей пл. Новособорная.

Члены комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения – специалисты подразделений городской администрации, депутаты томской Думы, сотрудники ГИБДД и других служб, поддержали создание в пер. Томском пешеходного пространства.

Тэги/темы: