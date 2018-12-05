Томские ученые ищут способы нейтрализовать запах свалок

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

Ученые Биологического института Томского госуниверситета приступили к реализации исследовательского проекта, нацеленного на создание эффективных способов утилизации бытовых и промышленных отходов, сообщает пресс-служба вуза.

Свалочные газы, которые образуются на полигонах ТБО, отравляют жизнь россиян в прямом и переносном смысле. Летом 2018 года были зафиксированы случаи массового отравления людей в результате выброса сероводорода на городских свалках. Задача микробиологов — выяснить, какие именно бактерии выделяют сероводород, и найти способы их нейтрализации. Проект реализуется совместно с ФИЦ Биотехнологии РАН при поддержке РФФИ.

«Тема утилизации бытовых отходов была предложена самим фондом, поскольку эта проблема становится всё острее. Ежегодно в России образуются десятки миллионов тонн мусора. Испорченные продукты, отходы свиноферм и птицефабрик при разложении образуют сероводород, один из основных компонентов неприятного запаха, связанного со свалками. Его продуцируют сульфатвосстанавливающие бактерии, которые используют сульфат для питания», — говорит руководитель проекта, заведующая кафедрой физиологии растений и биотехнологий БИ ТГУ Ольга Карначук.

Современные данные свидетельствуют, что сероводород является важной сигнальной молекулой и у животных, и у человека. В малых количествах он может быть полезен, в больших — ядовит, в отдельных случаях отравление приводит к летальным исходам.

Известно несколько сотен видов сульфатвосстанавливающих бактерий, относящихся к различным эволюционным группам, но какие из них живут на свалках, до сих пор никто не изучал. Микробиологи выяснят это при помощи молекулярно-генетического анализа. На начальном этапе исследований ученые будут производить отбор проб и выделять ДНК микроорганизмов, что поможет идентифицировать их. В этом микробиологам помогут сотрудники ФИЦ Биотехнологии РАН, которые являются признанными специалистами в области секвенирования ДНК.

Определив по генетическому следу виды сульфатвосстанавливающих бактерий, которые обитают на томском полигоне ТБО, ученые займутся выделением этих микроорганизмов из проб. Исследование особенностей бактерий поможет разработать технологию борьбы с ними. Микробиологи вместе с учеными лаборатории физико-химических методов анализа подберут ингибиторы, которые будут сдерживать размножение бактерий, выделяющих сероводород.

Микробиологи занимаются поиском новых микроорганизмов, их выделением, изучением и описанием. Недавно исследователи обнаружили несколько новых бактерий, обитающих в артезианских скважинах. Две из них получили названия Ozemobacteria и Sumerlabacteria в честь мифологических славянских божеств Озема и Сумерлы, живущих под землей.

Сейчас микробиологи ТГУ реализуют ряд научных проектов, посвященных микроорганизмам, в частности, исследуют биогеохимическое взаимодействие бактерий и металлов (проект поддержан РФФИ), занимаются поиском новых бактерий в удаленных труднодоступных экосистемах в Сибири (при поддержке РНФ), занимаются практической работой — помогают предприятиям очищать сточные воды угольных шахт от сульфатов (при поддержке компании ОАО «Разрез Бунгурский-Северный»).

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