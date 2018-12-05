Более 30 автобусных рейсов из Томска отменили из-за мороза

5 декабря 2018 / Томский Обзор

Низкая температура воздуха стала причиной отмены более трех десятков автобусных рейсов из Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные томского автовокзала.

Так, не состоятся три рейса до Барнаула, два рейса до Анжеро-Судженска, два до Кемерова, два до Новосибирска, рейсы в Новокузнецк и Толмачево.

Из внутрирегиональных отменены шесть рейсов до Асина, четыре — до Кожевникова, два — до Первомайского, а также рейсы до Нарги, Романовки, Рыбалова, Бакчара, Кривошеина, Тегульдета, Александровского, Орловки и Новорождественского.

По данным синоптиков, температура воздуха в Томске в среду утром составляет минус 33 градуса.

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