Томичам предлагают оценить пристойность рекламы цветочного магазина

5 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: УФАС по Томской области

Управление федеральной антимонопольной службы по Томской области запустило опрос о соответствии рекламы «Букетной лавки» нормам законодательства, сообщают в пресс-службе регионального УФАС.

С обращением о неподобающей рекламе цветочного магазина в ведомство обратилась крайне возмущенная томичка. Она сообщила о том, что на здании около остановки «Суворова» размещена реклама следующего содержания: «Чем круче букет, тем ниже поцелуй, будет стоять неделю!». При этом на баннерах используются многочисленные изображения отпечатков губ разных цветов.

В этот же день антимонопольщики зафиксировали факт распространения указанной в сообщении рекламы. В соответствии с законом реклама должна быть добросовестной и достоверной. В ней не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений.

Для учета общественного мнения о соответствии подобной рекламе нормам законодательства томичей просят принять участие в опросе.

Тэги/темы: