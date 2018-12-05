Томская полиция задержала продавцов каминов и аквариумов, обманувших почти 200 россиян

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

Полиция Томской области задержала шестерых членов преступной группы, которая создала фиктивный интернет-магазин товаров для дома, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на следователя следственного управления УМВД по Томской области Татьяну Водневу.

«Эти люди создали интернет-магазин по производству и продаже товаров, в том числе аквариумов и каминов. Покупатели из различных регионов России своих товаров не дождались. Число потерпевших составило 196, общая сумма ущерба — порядка 5 млн рублей», — сказала Татьяна Воднева.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

«Пусть не сразу всех, но удалось установить и задержать шестерых фигурантов дела. Двое находятся под стражей, четверо — под подпиской о невыезде», — почеркнула Татьяна Воднева.

Она добавила, что расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.

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