На следующей неделе в центре Томска перекроют движение

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

Движение транспорта в центральной части Томска ограничат 15 декабря в связи с проведением «Эстафеты огня ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 года», сообщает пресс-служба мэрии.

Так, 15 декабря с 16 до 21 часа будет прекращено движение автомобилей на участках следующих улиц с поэтапным открытием движения по мере прохождения «Эстафеты огня»:

пр. Ленина от ул. Нахимова до пер. 1905 года;

ул. Савиных от ул. Карпова до ул. Советская;

ул. Учебная от ул. Московский тракт до ул. Советская;

ул. Тимакова от ул. Карпова до пр. Ленина;

ул. Аркадия Иванова от ул. Московский тракт до пр. Ленина;

ул. Усова от пр. Ленина до ул. Советская;

пр. Кирова от пр. Ленина до ул. Советская;

ул. Карташова от пр. Ленина до ул. Советская;

ул. Герцена от пр. Ленина до ул. Советская;

ул. Московский тракт от ул. Источная до пр. Ленина;

по элементу улично-дорожной сети пл. Ново-Соборная, 3б от пр. Ленина до ул. Гагарина;

пр. Фрунзе от пр. Ленина до ул. Гагарина;

ул. Трифонова от ул. Источная до пр. Ленина;

ул. Беленца от ул. Источная до ул. Гагарина;

пер. Нахановича от Конной площади до ул. Гагарина;

ул. Набережная реки Ушайки от дома по адресу: г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 24 до пер. Батенькова;

ул. Набережная реки Томи от пр. Ленина до ул. Карла Маркса;

по элементу улично-дорожной сети и пл. Ленина от ул. Карла Маркса до ул. Розы Люксембург;

пер. Кооперативный от ул. Карла Маркса до пр. Ленина;

пер. Совпартшкольный от ул. Карла Маркса до ул. Розы Люксембург.

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