18+
18+

На следующей неделе в центре Томска перекроют движение

Томские новости, Дороги, универсиада огонь эстафета перекрытие движения На следующей неделе в центре Томска перекроют движение

Движение транспорта в центральной части Томска ограничат 15 декабря в связи с проведением «Эстафеты огня ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 года», сообщает пресс-служба мэрии.

Так, 15 декабря с 16 до 21 часа будет прекращено движение автомобилей на участках следующих улиц с поэтапным открытием движения по мере прохождения «Эстафеты огня»:

Тэги/темы: