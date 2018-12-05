В Томске прошел семинар главного редактора журнала «Журналистика и медиарынок»

5 декабря 2018 / Томский Обзор

В Томске прошел семинар главного редактора журнала «Журналистика и медиарынок», секретаря Союза журналистов России Владимира Касютина (Москва).

На встрече, посвященной оптимизации ресурсов и технологий в региональных издания, Владимир Касютин рассказал о тех возможностях, которые на сегодняшний день стоит использовать небольшим редакциям и дал практические советы их представителям.

Также в рамках семинара секретарь СЖ России провел экспертную сессию, посвященную анализу отдельных номеров местных печатных изданий и советам по повышению качества

выпускаемых медиа-продуктов.

Семинар состоялся в рамках гранта администрации Томской области для некоммерческих организаций «Конверсия профессиональных компетенций в томском медиа сообществе», реализуемом томским областным отделением Союза журналистов России.

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