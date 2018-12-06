Томичей приглашают на «Декабрьские вечера» с концертами, выставками и кинопоказами

Томский Обзор / Фото: 6 декабря 2018 // Фото: Tsu.ru

В преддверии Нового года институт искусств и культуры Томского госуниверситета организовал фестиваль «Декабрьские вечера». В его рамках пройдут концерты, выставки, кинопоказы, творческие встречи и лекции, подготовленные специалистами и студентами института совместно с партнерами.

Традиционно кафедра инструментального исполнительства и кафедра хорового дирижирования и вокального искусства подготовили музыкальный лекторий и концерты. Студенты ИИК покажут ломографию, живые картины, результаты визуализации музыки, презентуют проект «Разговорчивые стены», а также проведут ретро-дефиле «В Смысле?».

«Фестиваль „Декабрьские вечера“ ежегодный. Но ранее программа была исключительно музыкальная, в этом году мы решили ее разнообразить выставками, лекторием, кинопоказами. Рассчитываем на самую разнообразную аудиторию: интересующихся современной культурой, любителей классической музыки, студентов. В зависимости от мероприятия вход бесплатный и платный. Более детальная информация о событиях будет отдельно опубликована на сайте ИИК», — рассказала организатор мероприятия Анастасия Куклина.

За изменениями в афише можно следить на сайте ИИК.

Фото: ИИК ТГУ

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