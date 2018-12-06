Волонтеры помогут жителям Томской области подключиться к цифровому ТВ

Томский Обзор / Фото: 6 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

Рабочая группа по вопросам развития цифрового телевидения в Томской области приняла решение привлечь волонтеров для помощи нуждающимся в подключении специального оборудования, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Участники рабочей группы на заседании 5 декабря отметили, что переход на цифровое эфирное телевещание в Томской области идет по графику. В регионе построено 35 радиотелевизионных передающих станций. Сигнал десяти обязательных общедоступных телеканалов и трех радиостанций в составе первого мультиплекса доступен для 97,1 % населения региона.

В ноябре областной радиотелевизионный передающий центр (Томский филиал РТРС) запустил телевизионные передатчики второго мультиплекса на всей территории Томской области. Аудитория 20 бесплатных цифровых эфирных каналов значительно расширилась — раньше такая возможность была лишь у населения Томска, ЗАТО Северск и части Томского района. Заработал механизм социальной поддержки находящихся в трудной жизненной ситуации и малоимущих жителей населенных пунктов вне охвата цифровым сигналом.

«Мы приняли решение, что помогать пожилым людям, нуждающимся в подключении оборудования для приема цифрового сигнала, будут волонтеры», — сообщил вице-губернатор Игорь Шатурный, возглавляющий рабочую группу.

По всем вопросам, связанным с переходом на цифровое вещание, жители региона могут обращаться на бесплатную горячую линию 8-800-220-2002. Информацию также можно получить на сайте смотрицифру.рф.

О преимуществах цифрового ТВ можно узнать в нашем материале.

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