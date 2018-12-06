В Томске пройдет ярмарка вакансий для инвалидов

Томский Обзор / Фото: 6 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

Ярмарка вакансий службы занятости Томской области состоится 7 декабря с 11.00 до 13.00 в РК Fakel (ул. Красноармейская, 120), сообщают организаторы.

Свои вакансии представят более 40 работодателей, в том числе ООО «Газпромнефть-Восток», АО НПО «Микроген», НПО «Вирион», АО НПЦ «Полюс», ТЮЗ, ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер». Инвалидов на ярмарке ждет порядка 200 актуальных вакансий. Работодателям требуются инженеры, программисты, подсобные рабочие, юристы, экономисты, лаборанты и др.

Специалисты Центра занятости проконсультируют граждан о возможностях профессионального обучения, участия во временных работах, организации предпринимательской деятельности. Профессиональные консультанты помогут составить профессиональное резюме и проведут мастер-класс «Собеседование. Как разрушить стереотипы работодателя».

Посетители ярмарки смогут получить консультации специалистов пенсионного фонда, органов социальной защиты, медико-социальной экспертизы и др.

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