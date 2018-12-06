Тринадцать автобусных рейсов из Томска отменили из-за мороза

Томский Обзор / Фото: 6 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

Низкая температура воздуха стала причиной отмены более десятка автобусных рейсов из Томска, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на сайт томского автовокзала.

Так, не состоятся два рейса в Анжеро-Судженск, пять — в Асино, два — в Первомайское, два — в Кривошеино, по одному — в Наргу и Романовку.

По данным синоптиков утром в Томске столбик термометра опустился до минус 29 градусов.

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