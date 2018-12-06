Штраф или исправительные работы ожидают томича, оскорбившего судебного пристава и полицейского

6 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В отношении томича, оскорбившего судебного пристава и сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина пришел в отдел судебных приставов по Кировскому району во время обеденного перерыва для выяснения вопросов, связанных с наложением ареста на его расчетный счет. Сотрудник, находящийся на посту, объяснил гражданину, что пристав на обеде и личный прием граждан начнется через полчаса. В свою очередь должник решил переждать время на улице, где встретил своего друга с которым употребил для храбрости спиртное.

"Явившись в отдел судебных приставов в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в присутствии третьих лиц стал публично высказывать в адрес исполнителя закона оскорбления в грубой нецензурной форме. На просьбу прекратить неадекватное поведение и покинуть кабинет гражданин не реагировал. Тогда сотрудники отдела вызвали наряд полиции. Прибывшие сотрудники патрульно–постовой службы составили на алименщика протокол. Но и при виде правоохранителей мужчина не смог сдерживать свои эмоции и продолжил высказывать оскорбления в адрес представителей власти", - говорится в сообщении.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 319 Уголовного кодекса РФ («Оскорбление представителя власти»). Теперь мужчине грозит штраф до 40 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

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