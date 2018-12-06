Кемеровчанин, собиравшийся продавать наркотики в Томске, получил 7 лет колонии

6 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Томские полицейские задержали жителя города Кемерово, подозреваемого в покупке и продаже синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, 22-летний кемеровчанин через интернет купил запрещенные вещества для последующего сбыта. Приехав в Томск он забрал наркотики из тайников. В арендованной квартире подозреваемый расфасовывал вещества на дозы и хранил в целях последующего сбыта. Полицейские задержали молодого человека и изъяли из незаконного оборота более полутора килограммов синтетического наркотического средства.

Расследование уголовного дела окончено. Молодого человека приговорили к 7 годам колонии строгого режима.

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