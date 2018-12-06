Аварийные службы устраняют повреждения на инженерных сетях Томска, вызванные похолоданием

Томский Обзор / Фото: 6 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

Сегодня, 6 декабря, бригады «Томскводоканала» и ряда управляющих компаний восстанавливают работу внутридомовых коммуникаций, которые были временно выведены из строя из-за сильного похолодания, сообщает пресс-служба мэрии.

УК «Ремстройбыт» продолжают противоаварийные работы для возобновления холодного и горячего водоснабжения в доме по ул. Р. Люксембург, 72б и подачи холодной воды в пер. 1905 года, 20. Компании «Жилремсервис» и «Мой дом» устраняют перемерзание водопроводного ввода в домах по ул. Гоголя, 43 и в пер. Урожайный, 27.

Бригады «Томскводоканала» устраняют перемерзание водопроводного ввода в доме по ул. Профсоюзная, 21а и восстанавливают повреждение на сетях домов по ул. Профсоюзная, 21-23а.

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