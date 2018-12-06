Томская область поэтапно поднимет цены на природный газ для населения на 2,4%

Томский Обзор / Фото: 6 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

Томская область поэтапно поднимает цену на природный газ для населения до 5,247 тыс. рублей за куб. метр, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на приказ департамента тарифного регулирования региона.

С 1 июля 2018 года на территории Томской области стоимость природного газа для населения составляла 5,12 тыс. рублей. С 1 декабря она выросла до 5,155 тыс. рублей (0,7%), а с 1 января увеличится до 5,247 тыс. рублей (еще на 1,8%). Общее повышение цены относительно уровня 1 июля — 2,4%.

Поставки природного газа в Томской области осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

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