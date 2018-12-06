Томские ученые научились прогнозировать рецидивы туберкулеза

Томский Обзор / Фото: 6 декабря 2018 // Фото: Владимир Дударев

Ученые Томского госуниверситета совместно со специалистами СибГМУ, Томского областного туберкулезного диспансера и НИИ туберкулеза (Новосибирск) разработали новый подход к выявлению лекарственно-устойчивых форм туберкулеза легких. Исследователи создали компьютерную модель, которая прошла машинное обучение и может с точностью более 95% определять пациентов группы риска, сообщает пресс-служба ТГУ.

«Ситуация с ростом заболеваемости туберкулезом, который сейчас отмечается во всем мире, осложняется не только увеличением количества первичных больных, но и тем, что становится больше пациентов с лекарственно-устойчивыми формами. В таких случаях терапия не дает нужного эффекта, у человека происходит рецидив заболевания, что приводит к заражению других людей. Лечение таких пациентов требует больших финансовых затрат и времени. Чтобы снизить количество подобных случаев, необходимо в начале лечения оценивать риск рецидива при лечении пациента стандартными лекарственными препаратами», – говорит заместитель проректора ТГУ по научной работе Юрий Кистенев.

Медики предоставили базу данных с клиническими показателями 850 больных туберкулезом и информацией о рецидивах. В ходе разработки компьютерной модели были апробированы разные методы классификации информации. Используя методы машинного обучения, из 120 исходных параметров ученые выявили около 30, на их основе была простроена модель, способная с очень высокой вероятностью прогнозировать рецидив, то есть выделять группу риска с лекарственной устойчивостью.

Верификация созданной прогнозной модели была проведена на данных, которые не участвовали в процессе обучения. Она показала высокую точность выявления риска рецидивов, достигающую на отдельных вариантах модели почти 100 процентов.

Применение этой программы на практике поможет фтизиатру определять степень риска рецидива и подбирать для пациента тот набор препаратов, который будет эффективен при его форме заболевания.

По данным ВОЗ в 2016 году в мире заболело туберкулезом больше 10 000 000 человек. На Индию, Китай и РФ пришлось 47 процентов случаев. В России за последние 10 лет доля впервые выявленных больных туберкулезом с лекарственной устойчивостью увеличилась в два раза. На территории Томской области доля впервые выявленных больных за этот же период увеличилась в полтора раза.

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