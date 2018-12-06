Томичи предпочитают фэнтези и книги о саморазвитии - исследование МТС

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 6 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

МТС проанализировал предпочтения жителей Томской области при чтении электронных книг. Исследование основано на обезличенных данных за десять месяцев 2018 года. Оказалось, томичи активнее всего выбирают произведения современных авторов.

МТС случайным образом выбрала и проанализировала электронные книги из массива прочитанных томичами в приложении «МТС Книги» в январе-октябре 2018 года.

По итогам подсчета книг, доступных по платной подписке в приложении, в Томском регионе наиболее популярными стали издания о саморазвитии, в категорию которых входит литература о психологии и саморазвитии. Самой читаемой книгой стала «Сила подсознания, или как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспенза (Joe Dispenza).

Самым популярным жанром у томичей стало фэнтези. В рейтинг самых читаемых книг вошли романы Сергея Лукьяненко «Черновик», интерес к которому возрос после экранизации, и «Чистовик». Замыкают рейтинг «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной и «НЛП-техники для красоты, или как за 30 дней изменить себя» Валерии Профатыло.

Реже всего томичи интересовались темами медицины, политики и религии. Не нашли своего читателя и книги по красоте, технологиям и изучению иностранных языков — люди, интересующиеся этими темами, чаще обращаются к социальным сетям, мобильным приложениям и видеоурокам на YouTube.

Несмотря на доступность для бесплатного скачивания электронных книг в интернете, все больше томичей предпочитает читать в удобных платных приложениях. Все книги из топ-15 самых популярных в стране электронных изданий, в числе которых бестселлеры Гузель Яхиной, Александры Марининой, Донны Тартт и Вадима Панова, были прочитаны по платной подписке.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга в 2018 году, в отличие от жителей регионов, больше всего денег потратили не на самопознание, а на развлечения, в частности на фэнтези, любовные и исторические романы отечественных авторов: «Черновик» Сергея Лукьяненко, «Разведенная жена, или Жизнь после» Дарьи Кова и «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной.

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