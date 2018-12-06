Археологи впервые уточнили границы некрополя XVII-XVIII вв. на центральной площади Томска

6 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Любовь Борисова

Археологические изыскания на площади Ленина в Томске, начавшиеся после обнаружения в апреле человеческих останков при берегоукрепительных работах на реке Ушайка, позволили уточнить границы старинного кладбища, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на председателя областного комитета по охране объектов культурного наследия Елену Перетягину.

«После обнаружения человеческих останков строительная компания приостановила работы, заключила соглашение с археологами, которые по результатам раскопок впервые установили границы памятника археологии — некрополя XVII–XVIII вв., который располагается под площадью Ленина. Граница располагается примерно по линии тротуара», — сказала Елена Перетягина.

По ее словам, человеческие останки находили на площади Ленина и ранее — в 1991 году при строительстве водопровода, а также в 2004 году при возведении часовни, — но тогда археологи не стали устанавливать границы некрополя.

«Установление границ позволит четко понимать, где при любых работах необходимы археологические изыскания. Теперь археологи готовят отчет, который направят в Российскую академию наук и Минкультуры РФ», — добавила Елена Перетягина.

Как сообщалось, в конце апреля 2018 года рабочие обнаружили человеческие останки при проведении берегоукрепительных работах на реке Ушайка, которые проводятся в рамках реализации масштабного проекта «Томские набережные».

Масштабный проект «Томские набережные» предусматривает в будущем расширение центра города на юго-восток за счет намыва правого берега реки Томь и строительства новой набережной Томи, где разместятся деловой центр, торгово-развлекательные, спортивные объекты и кампус.

Подрядные работы на набережной Ушайки ведет петербургская строительная компания «СПб-гранит».

Тэги/темы: