В Томске совершено вооруженное нападение на ломбард

6 декабря 2018 / Томский Обзор

Сегодня вечером в Томске совершено вооруженное нападение на «Ломбард-1» по адресу Гагарина, 28.

Как сообщил источник «Томского Обзора» в правоохранительных органах, оно произошло около 19.00.

«Сегодня около 19.20 в дежурную часть УМВД России по Советскому району поступило сообщение о противоправном деянии, произошедшем на ул.Гагарина в одной из коммерческих организаций. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Собеседник также отметил, что в настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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