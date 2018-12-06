Полицейские помогли столичному дальнобойщику, который застрял на трассе в Томской области

Томский Обзор / Фото: 7 декабря 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне в Томской области полицейские помогли дальнобойщику, который застрял на поселковой дороге и провел там около 12 часов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне в дежурную ГИБДД УМВД России по Томской области обратился собственник грузового автомобиля, который сообщил, что водитель около суток не выходит на связь. При этом мужчина передал координаты предполагаемого нахождения транспортного средства.

На место незамедлительно был направлен ближайший экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Михаил Диамант и старшего лейтенанта полиции Ивана Ульриха. В районе деревни Корнилово, полицейские обнаружили застрявший в снегу водитель и грузовой автомобиль.

53-летний мужчина, пояснил, что выполнял рейс из Москвы в Томск, сбился с маршрута, а при развороте автопоезд застрял в снегу. Водитель не смог самостоятельно справиться с возникшей проблемой, так как местность была ему незнакома, а телефон разрядился и возможности вызвать помощи не было. Дальнобойщик пробыл на поселковой дороге около 12 часов, при этом температура окружающего воздуха в регионе в этот день была ниже 35 градусов.

Стражи порядка организовали безопасный проезд на данном участке дороги и помогли водителю выбраться из «снежного плена», развернув грузовик на узком участке дороги. После чего столичный водитель, поблагодарив томских полицейских, отправился по своему маршруту, а экипаж ДПС продолжил нести службу на маршруте патрулирования.

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