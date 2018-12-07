Пятьдесят человек эвакуировались при пожаре в здании Октябрьского районного суда
7 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Вчера, 6 декабря, в Томске загорелось 4-этажное административное здание по пр.Ленина, 21, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 13.14. К приезду пожарных был слабо задымлен первый этаж. До прибытия сотрудников МЧС из здания эвакуировались около 50 человек.
В результате пожара на первом этаже в помещении канцелярии 6х4 м под навесным потолком обгорели электрические провода на площади 0,1 кв.м. Возгорания было ликвиЛиквидация до прибытия пожарных подразделений путем отключения электричества (самозатухание).
Причина пожара устанавливается.
2 АЦ, 1 АЛ ПСЧ-1; 7 человек.
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