В томском детсаду не эвакуировали детей после срабатывания пожарной сигнализации

7 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 7 декабря, в дежурную часть поступило сообщение из томского детского сада №63 (ул.Тверская, 63) о срабатывании пожарной сигнализации и наличии запаха гари в помещениях, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение поступило в 8.38. К месту автоматически были направлены подразделения из всех пожарно-спасательных частей города.

"На момент прибытия первого подразделения эвакуация детей не проводилась. На первом этаже в электрощитовой плавились провода, питающие три группы детского сада. Кроме этого, сигнал о пожаре не был автоматически продублирован на пульт пожарной охраны", - говорится в сообщении.

В связи с неэвакуацией 189 детей, находившихся в детсаду, инициирована проверка. По итогам предварительного расследования будет принято решение о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

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