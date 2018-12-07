Модернизация Томского электротехнического завода стоимостью 143 млн рублей завершена

Томский Обзор / Фото: 7 декабря 2018 // Фото: Владимир Дударев

АО «Томский электротехнический завод» (ТЭТЗ, Томск, входит в группу УВЗ) завершило шестилетнее техническое перевооружение инструментального производства, вложив в него 143 млн рублей, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Модернизация шла поэтапно с 2013 года. За это время на инструментальный участок было установлено 11 единиц нового оборудования.

«В ходе модернизации инструментального участка был произведен демонтаж и замена устаревших, физически изношенных станков и приобретено современное высокотехнологичное оборудование. Результатом выполненных мероприятий стало значительное расширение технологических возможностей инструментального производства, повышение качества изготовляемой технологической оснастки и другой выпускаемой участком продукции», — говорится в сообщении.

В частности, на заводе установлен пятикоординатный фрезерный обрабатывающий центр, который значительно упростит изготовление деталей, имеющих сложную форму.

Прецизионный электроэрозионный проволочно-вырезной станок сможет с высокой точностью обрабатывать контуры, уступы, ступени, отверстия деталей технологической оснастки, в том числе прошедших термообработку. Кроме того, на станке можно оперативно изготовить детали опытных образцов и изделий мелких серий, сократив сроки и затраты на техническую подготовку производства.

Станок с ЧПУ для вышлифовки и заточки инструмента позволит изготавливать и затачивать/перетачивать высокоточный осевой инструмент с вышлифованным профилем из стержней твердого сплава и быстрорежущей стали как для собственных нужд, так и сторонних потребителей.

АО «Томский электротехнический завод» входит в «Уралвагонзавод» и занимается производством электродвигателей, электроприводов и других приборов. Завод основан в 1942 году на базе бывшего филиала завода имени Лепсе, эвакуированного из Москвы.

«Уралвагонзавод» — многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Компания на 100% принадлежит госкорпорации «Ростех».

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