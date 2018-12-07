В Томске пройдет Еxperience Slam

7 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

В Высшей школе журналистики Томского государственного университета 14 декабря пройдет панельная дискуссия «Журналистские и медийные студенческие практики» в формате Еxperience Slam. Мероприятие состоится в рамках III Международного Томского студенческого фестиваля дебютных фильмов и журналистских практик «Good StuFF», сообщают организаторы.

Молодые журналисты, режиссеры, рекламисты представят аудитории свои достижения, «антидостижения» и лайфхаки по итогам практики в теле- и радиокомпаниях, продакшн-студиях, рекламных и информационных агентствах. У каждого спикера будет 5–7 минут, а зрители аплодисментами определят призеров и победителей дискуссии.

На встрече студенты также обсудят, как пройти производственную практику в разных городах, попасть в штат и не сойти с ума.

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