Мошенник из ТПУ получил условный срок

Томский Обзор / Фото: 7 декабря 2018 // Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru

В Томске вынесли приговор бывшему сотруднику Томского политеха, признанному виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ. Суд и следствие выяснили, что подсудимый, будучи директором Института кибернетики НИИ ТПУ организовал заключение фиктивных договоров на выполнение научно-технических работ, создание (передачу) научно-технической продукции между ТПУ и работниками, находящими в служебной зависимости от него. При этом исполнение данных договоров не планировалось и не осуществлялось.

Также подсудимый организовал начисление работникам надбавок за якобы исполненные ими работы по указанным договорам. Общая сумма выплаченных премий составила чуть менее трех миллионов рублей. Ими подсудимый распорядился по своему усмотрению, причинив ТПУ ущерб в особо крупном размере.

Во время предварительного следствия подсудимый возместил ущерб в полном объеме. Учитывая все обстоятельства дела суд признал бывшего работника ТПУ виновным в крупном мошенничестве и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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