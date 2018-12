Томичей приглашают посмотреть на «Мыслящие сновидения»

7 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

На следующей неделе, 13 декабря, в галерее «В Главном» (пр.Ленина, 36, 3 этаж) откроется выставка томской художницы Елены Бабошко «Insomnia. Мыслящие сновидения», сообщают организаторы.

Экспозиция включает в себя 16 живописных произведений, выполненных в жанре «ню» и «портрет», которые сопровождаются цитатами/комментариями из знаменитой работы Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений». Психоанализ живописных образов дополняет анимационный клип «Shot In The Back Of The Head», созданный Дэвидом Линчем для американского мультиинструменталиста и исполнителя Moby.

Елена Бабошко - ученица известного томского художника Петра Гавриленко, творчество которого характеризуют как «сибирский символический экспрессионизм». Художница пришла к собственной стилистике и интерпретации, для которой характерно особое отношение к цвету и к затаенной стороне того или иного явления.

Выставка, куратором которой выступила Анастасия Куклина, приурочена к ежегодному фестивалю Института искусств и культуры ТГУ «Декабрьские вечера».

Вход на открытие бесплатный по предварительной регистрации.

Начало в 19.00.

