«Томский Обзор» получил четыре номинации на премию «Акулы пера»

7 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Интернет-издание «Томский Обзор» вошло в шорт-лист XV конкурса журналистского мастерства «Акулы пера — 2018» в четырех номинациях, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На конкурс было подано 362 печатных, фото-, видео-, аудио- и интернет-работ от 125 конкурсантов, представляющих 43 СМИ. Среди них газеты, журналы, телекомпании, радио и интернет-порталы. От Томского Обзора претендентами стали:

Катерина Кайгородова в номинации «Сетевой журналист года»;

Анастасия Нейзлер — «Новое имя года»;

Коллектив Высшей школы журналистики ТГУ «Селькупы: сохранить как…» — «Проект года» (проект подготовленный коллективом авторов, был опубликован на «Томском Обзоре» осень 2018 года);

Алена Кардаш — «Фотокорреспондент года».

Другие номинанты:

«Районное СМИ года» — газета «Заветы Ильича» (с. Первомайское), газета «Знамя» (с. Молчаново), газета «Таежный меридиан» (с. Тегульдет);

«Дизайнер года» — Максим Ваганов (журнал «Ваши личные финансы»), Вероника Вергуш (интернет-портал Tomsk.ru), Алексей Шиянов (газета «Районные вести», с. Кривошеино);

«Интервьюер года» — Елена Боянгина (Первомайское телевидение), Марина Думина (ГТРК «Томск»), Оксана Жукова (газета «Северная правда», с. Каргасок);

«Команда года» — газета «Газета Колпашевская» (г. Колпашево), газета «Районные вести» (с. Кривошеино), газета «Сельская правда» (с. Зырянское);

«Корпоративное СМИ года» — газета «Агротерритория» (АО «Аграрная группа»), интернет-портал SportUS, журнал «Томский агровестник»;

«Новое имя года» — Алена Зайцева (газета «Кадры решают все в Томской области»), Богдан Ларин (газета «Томские новости»);

«Оператор года» — Юрий Гришин (телекомпания «СТ-7», г. Северск), Андрей Степанов (ГТРК «Томск»), Наталья Чубирко (губернский телеканал «Томское время»);

«Пресс-служба года» — ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО «ТДСК», СИБУР (ООО «Томскнефтехим»)

«Проект года» — Илья Лавренков («Ход делу», губернский телеканал «Томское время»), «Интерфакс-Сибирь («Мастера нефтяных артерий»);

«Публицист года» — Светлана Захарова (газета «Томские новости»), Оксана Мощевикина (газета «Бакчарские вести», с. Бакчар), Галина Сахаревич (журнал «Ваши личные финансы»);

«Радиожурналист года» — Степан Банников (ТРК «СТВ», г. Стрежевой), Ольга Ермолова «Радио Северска» (г. Северск), Татьяна Репина (радио «Благовест»);

«Репортер года» — Андрей Кондратенко (СТ-7), Валерия Кулешова (ГТРК «Томск»), Людмила Рислинг («Томское время»);

«Сетевой журналист года» — Дмитрий Медведев (интернет-портал Tomsk.ru), Светлана Нифонтова (интернет-портал Tomsk.ru);

«Фотокорреспондент года» — Артем Изофатов (интернет-портал Tomsk.ru), Евгений Тамбовцев (фрилансер).

Имена победителей в каждой номинации будут оглашены на торжественной церемонии, которая состоится 14 декабря в Доме ученых и будет посвящена празднованию 100-летнего юбилея Союза журналистов России.

Томское отделение Союза журналистов России создано в 1957 году. Одна из самых многочисленных общественных организаций Томской области объединяет около 400 членов. Члены правления Томского областного отделения Союза журналистов России — Ольга Ермолова, Алена Меренкова, Светлана Чернозубенко, Любовь Черных, Андрей Гурьев, Илья Мясников, Владислав Разманов, председатель Вера Долженкова.

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