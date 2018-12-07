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«Томский Обзор» получил четыре номинации на премию «Акулы пера»

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Интернет-издание «Томский Обзор» вошло в шорт-лист XV конкурса журналистского мастерства «Акулы пера — 2018» в четырех номинациях, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На конкурс было подано 362 печатных, фото-, видео-, аудио- и интернет-работ от 125 конкурсантов, представляющих 43 СМИ. Среди них газеты, журналы, телекомпании, радио и интернет-порталы. От Томского Обзора претендентами стали:

Другие номинанты:

Имена победителей в каждой номинации будут оглашены на торжественной церемонии, которая состоится 14 декабря в Доме ученых и будет посвящена празднованию 100-летнего юбилея Союза журналистов России.

Томское отделение Союза журналистов России создано в 1957 году. Одна из самых многочисленных общественных организаций Томской области объединяет около 400 членов. Члены правления Томского областного отделения Союза журналистов России — Ольга Ермолова, Алена Меренкова, Светлана Чернозубенко, Любовь Черных, Андрей Гурьев, Илья Мясников, Владислав Разманов, председатель Вера Долженкова.

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