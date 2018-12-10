В Томске прошла открытая тренировка по ледолазанию (ФОТО)

10 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев

В минувшую субботу, 8 декабря, в Томске прошло открытое занятие по ледолазанию «Открытый лед 2018».

Как сообщил председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев, в мероприятии приняли участие более 60 человек в возрасте от 6 до 50 лет. За весь пришло посмотреть на это действие около 200 гостей ледодрома.

«Опыт мероприятия понравился всем и, по-возможности, Открытый лед будет повторен в январе и феврале 2019 года», — рассказал Иван Темерев.

Фото: Иван Темерев

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