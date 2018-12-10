Федерация выделит почти 3 млрд рублей на реконструкцию томского аэропорта

Томский Обзор / Фото: 10 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

Федеральный центр выделит деньги на реконструкцию реконструкцию аэропортового комплекса «Богашёво», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В рамках реконструкции планируется оснастить взлетно-посадочную полосу аэропорта «Богашево» новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение аэропорта с техническими средствами охраны. Также будет реконструирована патрульная дорога, установлены система светосигнального оборудования и новые участки метеооборудования, устроены подъезды к проектируемым зданиям и сооружениям и построены необходимые для их функционирования инженерные коммуникации. Кроме того, планируются реконструкция и устройство новых линий связи и управления.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы и других инженерных сооружений начнется в 2019 году, за три года федеральный центр выделит на эти цели почти 3 млрд рублей.

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