Томичей приглашают на дискуссию "Создание эко-парка в Михайловской роще"

10 декабря 2018 / Томский Обзор

Томичей приглашают на дискуссию «Создание эко-парка в Михайловской роще». Она состоится в четверг, 13 декабря в 18.30 в старинном особняке купца Голованова — «доме с шатром» — по адресу ул. Красноармейская, 71.

Предварят обсуждение выступления экспертов, представление проекта «Парк природы» в Михайловской роще, после чего — открытая дискуссия в формате table talks и обмена мнениями.

Почему это важно?

Осенью 2018 г. появилась информация о том, что Михайловской рощей заинтересовался инвестор, готовый вложиться в «благоустройство» рощи, в результате которого на месте природного парка появятся колесо обозрения и парк аттракционов.

Но у многих горожан существует альтернативная точка зрения на развитие этой уникальной природной территории. Так, еще весной 2018 года ученики и коллеги учёного и подвижника краеведа Валентина Рудского задались целью увековечить память этого человека, создав в Михайловской роще эко-тропы. Долгое время Валентин Григорьевич был автором «Заметок фенолога» на Томском Обзоре, его работы, посвященные томской фенологии знакомы многим горожанам.

Одной из эко-троп в роще стала арт-тропа:

Подробнее почитать о сегодняшней Михайловской роще можно в нашем осеннем гиде.

Осенью 2018 года томский дизайнер Дмитрий Беляев собрал компанию горожан и почистил рощу от мусора. Попутно выяснилось, что в ней, на месте бывшей усадьбы купца Михайлова, именем которого и названа роща, сохранились не только фундаменты дома, беседки и фонтана, но и небольшой ботанический сад, растения в котором были высажены руками самого Михайлова более ста лет назад.

Кроме того, в роще есть редкие родники такого же рода, как знаменитый Звездный ключ, за которыми ухаживает еще один известный томский энтузиаст - Александр Назаров, один из разработчиков первой томской карты родников.

Несколько старинных садов в центре Томска исчезло за последние лет 50. Михайловская роща - одно из сохранившихся мест с богатым потенциалом с точки зрения развития именно эко-парка в центре города. Обсудить перспективы парка и предлагается на встрече 13 декабря.

Начало встречи: 18:30.

Адрес: Томск, ул. Красноармейская, 71, 1 этаж, конференц-зал.

Контакты для прессы: +7 906 947-90-18, Елена Фаткулина.

Организаторы дискуссии — Клуб активных горожан (Urban club).

Печеньки и стаканчики для чая приветствуются:)

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