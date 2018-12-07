Житель Томской области украл у знакомого почти 500 кг дикоросов

Томский Обзор / Фото: 10 декабря 2018 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в краже дикоросов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, подозреваемый, находясь в квартире потерпевшего в селе Дальнее, похитил 183,5 килограмма брусники и 300 килограммов клюквы. Общая сумма ущерба составила около 55 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ранее не судимому мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

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