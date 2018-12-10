В конце декабря томский театр «Индиго» презентует новый спектакль

10 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В субботу и воскресенье, 22 и 23 декабря, в 18.00 в зрелищном центре «Аэлита» (пр. Ленина, 78) пройдет премьерный показ спектакля театра «Индиго» — «В эту ночь», сообщили в учреждении.

Зрителей приглашают окунуться в фантастический мир снов в параллельных мирах и стать свидетелями эксперимента по смешению театральных жанров c использованием принципа «чёрного кабинета» — оптического эффекта, который достигается при помощи ультрафиолета, флуоресцентных костюмов и декораций.

В создании спектакля принимали участие: заслуженный артист России, художественный руководитель театра «Индиго» Александр Постников, сурдопереводчик Наталья Онищук, известный томский художник Борис Перцев, помощник режиссера Татьяна Авхимович и коллектив театра «Индиго».

Напомним, в театре «Индиго» играют актеры, имеющие серьёзные дефекты слуха, совместно с артистами других театров. Красноречивый язык жестов дополняется разговорными диалогами.

Билеты можно купить в ЗЦ «Аэлита», стоимость — 200 рублей.

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