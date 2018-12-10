В Томской области почти 30 человек пострадали от морозов за прошедшую неделю

Томский Обзор / Фото: 10 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

За минувшую неделю, с 3 по 9 декабря, в Томской области пострадали от морозов 27 человек, сообщает канал «Область здоровья»

Среди пострадавших 1 подросток и 1 ребенок. 9 человек, в том числе подросток и ребенок были госпитализированы, остальные получили медицинскую помощь амбулаторно, в госпитализации они не нуждались.

В Томске за минувшую неделю от морозов пострадали 9 человек, детей среди них нет.

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