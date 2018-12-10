Обвиняемый в коррупции экс-глава томского МВД не признал в суде своей вины

Томский Обзор / Фото: 10 декабря 2018 // Фото: Pixabay.com

Бывший глава управления МВД по Томской области Игорь Митрофанов, обвиняемый в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, не признал в суде своей вины, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.

Выступая на первом судебном заседании, Игорь Митрофанов заявил, что предъявленное ему обвинение строится на фальсифицированных доказательствах предпринимателя Андрея Кривошеина, которому инкриминируют незаконную банковскую деятельность.

«Фактическим мотивом Андрея Кривошеина была попытка воспрепятствовать возбуждению уголовного дела против него, а также избежать выполнения обязательства по возврату крупного денежного займа моему сыну. Он посылал обращения в госорганы, где оговаривал меня и мою семью. Следственные органы под давлением искусственно созданного общественного мнения побоялись объективно разобраться в уголовном деле», — считает Игорь Митрофанов.

«При таких обстоятельствах признать вину — значит оговорить себя», — сказал он, отвечая на вопрос, признает ли он свою вину.

Адвокат обвиняемого также заявил о том, что доказательства Андрея Кривошеина являются сфальсифицированными, и пообещал представить доказательства этого в суде.

Игорю Митрофанову инкриминируют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере), ч.1 ст. 285, ч.1 ст. 159.2 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество при получении выплат).

По версии следствия, полицейский с мая 2011 года по апрель 2014 года получил от предпринимателя взятку в виде продажи четырех автомобилей по заниженной стоимости на общую сумму более 2 млн рублей его близким родственникам и знакомому за общее покровительство и попустительство по службе, а также незаконные действия и бездействие.

Кроме того, с августа 2014 года по 2016 год Игорь Митрофанов не проверил информацию о незаконных действиях подчиненного, связанных с вымогательством взятки у предпринимателя, а также о возможной незаконной банковской деятельности предпринимателя.

В марте 2017 года Игорь Митрофанов предоставил в УМВД России по Томской области заведомо ложные сведения о своем проживании на территории района, приравненного к районам Крайнего Севера, в результате чего ему начислили пенсию с переплатой около 200 тыс. рублей.

В настоящее время он находится под домашним арестом.

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