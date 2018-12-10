Томские специалисты нашли в азербайджанских помидорах южноамериканскую томатную моль

Томский Обзор / Фото: 10 декабря 2018 // Фото: Россельхознадзор

Сотрудники Управления Россельхорзнадзора по Томской области нашли в томатах черри, поступивших из республики Азербайджан, опасный карантинный объект — южноамериканскую томатную моль (Tuta absoluta), сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно заключению специалистов в томатах были обнаружены жизнеспособные личинки. 120 кг продукции было уничтожено на полигоне твердых бытовых отходов.

Tuta absoluta поражает растения семейства паслёновых, при этом в наибольшей степени страдает культура томата. Повреждения проявляются в виде пятноподобных мин. Личинки питаются тканями мезофилла, выедая лист и оставляя лишь прозрачный эпидермис. В конце мины личинка выделяет свои экскременты. Спустя некоторое время мина принимает коричневатый цвет и подвергается некрозу. Личинки могут покидать мины и повреждать другие части растения; например, они способны проникать в молодые стебли и плоды. Ближе к высверленным отверстиям можно обнаружить скопления тёмных, грануловидных экскрементов (так называемая буровая мука). Повреждённые плоды не пригодны к продаже и потреблению.

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