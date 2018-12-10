В Томске откроется каток вокруг фонтана в сквере студотрядов

10 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В томском Сквере студенческих отрядов (ул.Красноармейская, 122) уже появились ледовые фигуры и зимние фотозоны в виде музыкальных инструментов. Установлены ледовые горки, а скоро появятся детские лабиринты и игровая зона изо льда, сообщает пресс-служба мэрии.

Весь сквер украсят в музыкальной тематике. В дни работы ледового городка будут играть зимние и новогодние песни на русском языке.

Планируется, что сквер вдоль улицы Красноармейской будет украшать праздничная иллюминация, 14 декабря будет включен светодинамический фонтан, а вокруг него начнет работу ледовый каток.

Здесь же будут организованы точки питания, где томичи смогут приобрести пирожки, блины и чай. Также сейчас идут переговоры с предпринимателями по реализации проекта «Горячее воскресенье»: планируется каждую неделю угощать гостей ледового катка бесплатным кофе.

В среду, 12 декабря, елки в сквере украсят поделки дошкольников города, которые были сделаны в ходе традиционной акции «Яркий Новый год».

Также продолжается монтаж ледовых городков в сквере «Буфф сад», на Степановке, в Лоскутово, Дзержинском и Тимирязево. В общественных пространствах установят световые фонтаны, ледовые горки и будут наряжены елки. Также в районе будут работать 8 ледовых катков, в том числе самый большой в городе каток на природном водоеме Мавлюкеевское озеро площадью около 1 га.

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