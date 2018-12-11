У Томского политехнического техникума новый директор

11 декабря 2018 / Томский Обзор

Новым директором Томского политехнического техникума назначен Иван Криволапов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Юлия Ильясова, возглавлявшая политехнический техникум последние 10 лет, перешла на должность заместителя директора Томского промышленно-гуманитарного колледжа.

Иван Николаевич родился в 1976 году. В 1998 году получил экономическое образование в Томском государственном университете. До 2004-го работал в аудиторской компании. С 2004 по 2013 годы — заместитель директора Томского торгово-экономического техникума (сейчас — колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг). Последние пять лет руководил направлением научно-образовательных проектов в корпоративном институте компании «Газпром трансгаз Томск».

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