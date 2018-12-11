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Должник пытался продать авто через сайт, но объявление нашли томские приставы

Томские новости, Судебные дела, арест продажа автомобилей приставы арестовали машину Должник пытался продать авто через сайт, но объявление нашли томские приставы

Томские приставы нашли автомобиль должника на сайте автопродаж и наложили на него арест, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Томич оформил кредит в одном из местных банков, но не рассчитал свои возможности — долг составил 263 тыс. рублей. Чтобы добиться его возврата пристав вынесла запрет на регистрационные действия в ГИБДД в отношении Renault Megane II, принадлежащего должнику. Пристав хотела арестовать машину, но это оказалось проблематично. По адресу, указанному в исполнительном листе, должника встретить не удалось. Его соседка пояснила, что не видела своего разыскиваемого уже очень давно.

«Неплательщика впору было объявлять в розыск, однако помог случай: проводя мониторинг популярных интернет-сайтов автопродаж, на одном из ресурсов пристав обнаружила объявление должника о продаже своей машины», — говорится в сообщении.

Представившись покупателем, сотрудница попыталась договориться с продавцом о встрече для осмотра иномарки и оценки его технического состояния. По телефону должник назвал местонахождение автомобиля, а также пояснил, что не сможет присутствовать при осмотре, так как находится на вахте. Прибыв на указанный адрес, в присутствии понятых на Renault Megane II был наложен арест. Однако передавать автомашину на реализацию не пришлось — вернувшись с вахты мужчина полностью оплатил задолженность, в том числе и исполнительский сбор (денежное взыскание за неисполнение судебного решения в добровольный срок) в размере 18 тыс. рублей.

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