Должник пытался продать авто через сайт, но объявление нашли томские приставы

11 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Томские приставы нашли автомобиль должника на сайте автопродаж и наложили на него арест, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Томич оформил кредит в одном из местных банков, но не рассчитал свои возможности — долг составил 263 тыс. рублей. Чтобы добиться его возврата пристав вынесла запрет на регистрационные действия в ГИБДД в отношении Renault Megane II, принадлежащего должнику. Пристав хотела арестовать машину, но это оказалось проблематично. По адресу, указанному в исполнительном листе, должника встретить не удалось. Его соседка пояснила, что не видела своего разыскиваемого уже очень давно.

«Неплательщика впору было объявлять в розыск, однако помог случай: проводя мониторинг популярных интернет-сайтов автопродаж, на одном из ресурсов пристав обнаружила объявление должника о продаже своей машины», — говорится в сообщении.

Представившись покупателем, сотрудница попыталась договориться с продавцом о встрече для осмотра иномарки и оценки его технического состояния. По телефону должник назвал местонахождение автомобиля, а также пояснил, что не сможет присутствовать при осмотре, так как находится на вахте. Прибыв на указанный адрес, в присутствии понятых на Renault Megane II был наложен арест. Однако передавать автомашину на реализацию не пришлось — вернувшись с вахты мужчина полностью оплатил задолженность, в том числе и исполнительский сбор (денежное взыскание за неисполнение судебного решения в добровольный срок) в размере 18 тыс. рублей.

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