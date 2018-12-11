Томские студенты победили в соревнованиях RoboCup Азиатско-Тихоокеанского региона

11 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Команда студентов ТУСУРа стала лучшей в лиге CoSpace на робототехническом чемпионате Super Regional RoboСup Asia-Pacific, который проходит одновременно в Иране и Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Лига CoSpace впервые была добавлена в список соревнований, проходящих по регламентам RoboCup, в 2017 году. Участники соревнований должны создать универсальный софт, одинаково применимый как для виртуального, так и для реального робота. Тестирование и написание программного обеспечения происходит непосредственно на соревнованиях: на большом экране в симуляционном пространстве, куда участники загружают свои программы, виртуальные роботы двух участников-соперников должны выполнить различные задачи. Затем программы загружаются на реальных «железных» колесных роботов и также выполняют задачу в режиме соперничества.

Команда ТУСУРа заняла первое место в лиге CoSpace второго суперрегионального чемпионата RoboCup Азиатско-Тихоокеанского региона, а также первое место в CoSpace superteam challenge вместе с командой из Китая. Команда томского вуза — единственная российская участница лиги. В соревнованиях также боролись команды из Южной Кореи, Ирана, Сингапура, Китая.

Студенты ТУСУРа одними из первых в мире подключились к участию в соревнованиях в лиге CoSpace. В 2017 году они стали серебряными призерами чемпионата Super Regional RoboСup Asia-Pacific в этой лиге. На прошедшем в 2018 году в Канаде мировом финале робототехнических соревнований RoboCup команда ТУСУРа стала одной из лучших в товарищеских матчах лиги CoSpace.

В нынешних соревнованиях RoboCup Азиатско-Тихоокеанского региона также выступила команда ТУСУРа Hardwire Gen — студенты соревновались в футболе роботов RoboCupJunior Soccer Open. По итогам выступлений тусуровцы показали лучший результат среди российских команд в индивидуальных играх: четыре победы и девятое место в общем рейтинге. Всего в лиге RoboCupJunior Soccer соревновалось 18 команд из России и Ирана.

ТУСУР возглавил российскую делегацию участников престижных робототехнических соревнований RoboCup Asia-Pacific – 2018, в состав которой вошли девять команд из разных российских городов и команда из Казахстана. Соревнования суперрегионального чемпионата RoboCup Азиатско-Тихоокеанского региона прошли одновременно на двух площадках: в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) и на острове Киш (Иран).

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