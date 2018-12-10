В Томске неизвестный сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Томский Обзор / Фото: 11 декабря 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 10 декабря, в Томске под колеса неустановленного автомобиля попал 10-летний мальчик, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.35 на ул.Суворова, 21 стр.7. По предварительным данным, ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофороа. На верхней одежде и рюкзаке пострадавшего имелись световозвращающие элементы.

В сообщении отмечается, что после ДТП водитель оставил место происшествия. С травмами ребенок доставлен в медицинское учреждение.

Очевидцев и свидетелей данного происшествия просят обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 66-44-22, 66-44-24. Обратиться лично можно по адресу: город Томск, Иркутский тракт, 79.

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