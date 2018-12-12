Портал GOSUSLUGI.RU поможет семьям Томска с воспитанием детей

Партнерский материал / Фото: 12 декабря 2018 // Фото: pixabay.com

Когда в семье появляется малыш, это огромная радость для всех. И естественно, что первейшая забота любящих родителей – обеспечить ему счастливое и полноценное детство. А значит, обеспечить хорошее дошкольное и школьное образование, качественную одежду, игрушки, питание и многое другое. Всё это сопровождается материальными затратами, которые могут частично компенсировать специальные пособия от государства.

Портал gosuslugi.ru тоже заботится о детях, через него можно быстро получить ряд электронных услуг для детей и родителей, не тратя время на ворох бумажных заявлений. Так, через портал жители Томской области могут записать ребёнка в детский сад и в школу. Здесь же можно узнать всё о различных социальных выплатах. К ним относятся ежемесячное пособие на ребёнка из малоимущей семьи и частичная компенсация родительской платы за содержание ребёнка в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования.

Очереди на запись ребёнка в детский сад порой могут казаться бесконечными. Поэтому лучше подать заявление заранее, сразу после рождения ребёнка. Жители Томской области могут сделать это на портале gosuslugi.ru, в разделе «Образование». На странице услуги можно узнать всё о порядке записи в детский сад, о необходимых документах и, конечно, заполнить электронную форму заявления. За очередью пользователь портала будет следить через свой Личный кабинет на портале.

Помимо этого, в разделе «Образование» доступно зачисление ребёнка в школу. На странице «Основное образование» жители Томской области найдут всю справочную информацию о школьном образовании в России и за пару кликов запишут своих детей в школу, подав соответствующее электронное заявление. Но это ещё не всё: портал теперь позволяет узнавать результаты ЕГЭ. Достаточно заполнить электронную заявку.

Содержание ребёнка в некоторых учреждениях дошкольного образования не бесплатно, поэтому государство готово обеспечить частичную компенсацию родительских затрат. И портал gosuslugi.ru подготовил справочную информацию о том, что такое компенсация родительской платы, какая она бывает и как её получить. Информация размещена в рубрике «Частые вопросы» раздела «Дошкольное образование».

Малоимущим семьям порой очень непросто содержать ребёнка своими силами. Улучшить положение очень помогает ежемесячное пособие на ребёнка из малоимущей семьи, и подать заявление на это пособие возможно через портал gosuslugi.ru. Делается это в специальном разделе «Пособия на детей».

Воспитание ребёнка – это прекрасное, но очень непростое дело. С порталом gosuslugi.ru оно становится чуточку проще.

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