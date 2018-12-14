Интернет-портал GOSUSLUGI.RU поможет жителям Томской области отправиться в путешествие

Партнерский материал / Фото: 14 декабря 2018 // Фото: pixabay.com

Каждый с замиранием сердца ждёт отпуска. Ведь это возможность не только отдохнуть после тяжёлых трудовых будней, но и побывать за границей. Путешествие в другие страны помогает развеяться и оставляет много незабываемых впечатлений. Но оно требует тщательной подготовки – нужно получить загранпаспорт, закрыть все задолженности и штрафы. Тем, кто планирует водить машину, необходимо международное водительское удостоверение. Решение всех этих вопросов может затянуться надолго.

Портал gosuslugi.ru поможет сэкономить время: все услуги, необходимые томичам-путешественникам, теперь можно получить онлайн! Подача заявлений на документы, оплата задолженностей и штрафов – всё это доступно в электронной форме на портале. Нужна лишь пара кликов.

Загранпаспорт – документ, который будет удостоверять нашу личность в чужой стране. Поэтому перед поездкой необходимо оформить его. Портал gosuslugi.ru даёт жителям Томской области возможность подать заявление на загранпаспорт онлайн. Это просто: граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, должны зарегистрироваться на портале и найти страницу услуги. Для этого нужно зайти во вкладку «Жизненные ситуации» на главной странице портала, открыть раздел «Отправляемся в путешествие» и пройти по ссылке «Подготовьте документы». В открывшемся разделе можно получить загранпаспорт как старого, так и нового образца. В обоих случаях для пользователей портала подготовлена подробная инструкция. При подаче заявления через портал gosuslugi.ru цена госпошлины понижается на 30%!

Собираетесь водить машину за границей? Тогда вам нужно международное водительское удостоверение. Портал gosuslugi.ru поможет и в этом! В разделе «Транспорт и вождение» томичи найдут вкладку «Водительское удостоверение». Здесь можно подать электронное заявление и оплатить госпошлину по безналичному расчёту. Как и в случае с загранпаспортом, оплата данной госпошлины через портал производится с 30-процентной скидкой.

Помешать поездке за границу могут неоплаченные штрафы, налоговая и судебная задолженность. Портал gosuslugi.ru разработал особые разделы, в которых можно узнать информацию по задолженностям и тут же оплатить их. Так, чтобы проверить задолженность по налогам, жителям Томской области достаточно зайти в раздел «Налоги и финансы» и заполнить электронную заявку. Погашение задолженности производится здесь же – по безналичному расчёту. Всё то же самое доступно и для судебной задолженности (раздел «Безопасность и правопорядок»), и для автомобильных и дорожных штрафов (раздел «Транспорт и вождение»).

Сборы в дорогу всегда полны хлопот и суеты. Важный их этап – подготовить необходимые документы и «закрыть долги». Портал gosuslugi.ru позаботился о том, чтобы сократить его и сделать долгожданную поездку ещё ближе.

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