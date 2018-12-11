Воркшоп Дмитрия Абрамова о том, как создать собственный образовательный проект, состоится 15 декабря в Томске

11 декабря 2018 / Томский Обзор / Фото: из архива Дмитрия Абрамова

В «Точке кипения-Томск» в рамках образовательной программы Urban Media School 15 декабря в 13.00 пройдет воркшоп «Сделай сам: как запустить международный образовательный формат или создать собственный проект» сооснователя CreativeMornings Moscow и PechaKucha Moscow Дмитрия Абрамова (Москва).

В мире много лет развиваются edutainment-форматы, которые существуют на стыке образования, просвещения и развлечения (слово edutainment образовано из двух — education и entertainment, образование и развлечение). Многие из этих форматов устроены по принципу франшизы, но при этом являются некоммерческими. То есть любая инициативная группа из любого города мира может написать правообладателям формата и попросить право на его запуск. Примеры таких форматов — TEDх, PechaKucha Nights, CreativeMornings, FuckUp Nights, Science Slam.

На воркшопе один из организаторов PechaKucha Moscow и CreativeMornings Moscow Дмитрий Абрамов расскажет, как правильно выбрать формат, как убедить владельцев формата разрешить им пользоваться, как собирать команду, искать экспертов, площадки и партнеров, привлекать аудиторию и зарабатывать на некоммерческих проектах. А если существующие международные форматы не подходят — как разработать и запустить свой собственный.

Количество мест на воркшопе ограничено, регистрация по ссылке. Работа будет организована в группах. По возможности принесите с собой ноутбук.

Напомним, лекция «Как и зачем запускать образовательные проекты в городе» Дмитрия Абрамова, предваряющая мастер-класс, состоялась в Томске в ноябре 2018 года. Послушать лекцию.

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