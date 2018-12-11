Эксперты из шести городов выберут победителей премии «Серебряный лучник» – Сибирь

Томский Обзор / Фото: 11 декабря 2018 // Фото: Luchnik.ru

Десять экспертов из шести сибирских городов войдут в жюри премии «Серебряный Лучник»-Сибирь. Они выберут лучшие проекты в области развития общественных связей. От Томска членом жюри станет Михаил Москаленко, начальник отдела пресс-службы Думы города Томска.

Участники премии — профессионалы в области медиа, маркетинга и PR. Этой зимой они сразятся за одну из самых престижных наград в Сибири, а победители продвинутся дальше и представят свой проект на Национальном этапе премии в Москве.

Члены жюри премии «Серебряный Лучник» – Сибирь:

Кемерово

Петр Пинтусов, директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК-Кузбасс»

Андрей Шавнев, руководитель отдела маркетинга фермерского кооператива «Калина-Малина».

Красноярск

Анастасия Дьякова, заместитель директора Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании по стратегическим коммуникациям.

Сергей Попов, заместитель директора Алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ по связям с общественностью и государственными органами, депутат Законодательного Собрания Красноярского края.

Новосибирск

Игорь Павлов, директор ГТРК «Новосибирск».

Ксения Эрдман, советник генерального директора по информационной политике АО «Биотехнопарк Кольцово».

Антон Калтыгин, руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».

Иркутск

Дарья Мусихина, специалист по устойчивому развитию En+ Group.

Омск

Анастасия Гуливатенко, начальник Главного управления информационной политики Омской области, руководитель пресс-службы Губернатора Омской области.

Томск

Михаил Москаленко, начальник отдела пресс-службы Думы города Томска.

— Исполнительная дирекция премии находится в Новосибирске, поэтому мы приглашаем экспертов из разных городов, чтобы сохранить баланс и создать более эффективный и независимый процесс оценки участников, — рассказала Елена Гудыно, генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь», которое уже в девятый раз будет оператором конкурса.

Заявки на сибирский этап премии принимаются до 21 декабря, после чего жюри начнёт оценивать проекты. 14 января 2019 года будет объявлен шорт-лист и 2 февраля состоится презентация проектов из шорт-листа и церемония награждения.

Подробную информацию о жюри можно посмотреть на сайте премии.

В 2010 году Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь, которая призвана расширить возможности участия региональных компаний в Сибирском федеральном округе. За девять лет в Региональной премии приняли участие более 600 проектов, из них 8 проектов из Томска, Новосибирска, Иркутска и Норильска стали победителями на всероссийском уровне. Первым из них высшую награду в Москве получил «Тотальный диктант», который с тех пор вырос в известную международную акцию.



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